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06. 10. 2017

Банк ВТБ (Беларусь) отмечает 21 год со дня основания

7 октября ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) отметит 21 год со дня своего основания – именно в этот день в 1996 году был зарегистрирован белорусско-российский банк «Славнефтебанк», а также получена лицензия на совершение банковских операций.

Банк ВТБ входит в десятку крупнейших банков страны. Воспользоваться банковскими услугами, получить профессиональную консультацию и оформить кредит можно в 6 региональных дирекциях, 27 дополнительных офисах и 56 кредитных центрах по всей стране.

Основной пакет акций (99,99996%) принадлежит Банк ВТБ ПАО (Россия), 1 акцией владеет СООО «ВТБ Лизинг» (Республика Беларусь). Уставный фонд составляет 77 962 020,00 (семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи двадцать) белорусских рублей, нормативный капитал – 184 991,2 тыс. белорусских рублей.

«Благодаря нашим сотрудникам, клиентам, партнерам и акционерам банк ВТБ (Беларусь) не только успешно функционирует более 20 лет, но и продолжает развиваться. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы стать еще лучше, и сегодня наш банк в состоянии противостоять любым вызовам. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали самый полный комплекс финансовых услуг, а банковское обслуживание было для них максимально комфортным», - отметил председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Владимир Иванов.

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