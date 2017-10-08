Премия HR-бренд 2017: учреждена новая номинация HR START

Отличная новость для тех, кто хочет принять участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2017», но недавно вступили в новую должность и только начал реализовывать интересный проект. Теперь у вас есть возможность подать заявку на участие в номинацию «HR START».
Данная номинации ориентировано на HR-менеджеров, которые занимают должность в компании от 1 до 18 месяцев. Как правило, в этот период HR находиться под пристальным вниманием как руководства компании, так и персонала. И именно в этот период HR проходит проверку себя и своих возможностей. Участие в конкурсе позволит получить экспертную оценку и обратную связь, чтобы действовать более решительно и добиться ярких результатов.
Название номинации выбрано неслучайно. И символизирует звездное начало пути эйчара в новой для него компании либо в новой должности у того же работодателя.
Номинация «HR START» позволит выявить и поддержать HR-ИНИЦИАТИВУ лучших белорусских работодателей.
Какие проекты принимаются в номинацию «HR START»
- проекты, реализация которых запланирована на период 2017-2018-2019 гг.;
- проекты, находящиеся на начальной стадии реализации.
Требования к проектам, которые подаются в номинацию «HR START»
- проекты, направленные на повышение эффективности и результативности HR-процессов;
- проекты, с обоснованием целесообразности инвестиций в HR-процессы;
- заполненная заявка с представленным планом и инструментами реализации.
Кто и как оценивает проекты:
Проекты оценивает международный состав Жюри, работающий и с проектами в основных номинациях
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА:
- актуальность замысла для организации/предприятия;
- планируемые оптимальные инструменты (инновационные инструменты);
- поддержка планируемых изменений со стороны целевой аудитории (топ-менеджмент, сотрудники);
- в случае начальной стадии – первичные результаты;
- ценность для HR-бренда компании.
Напоминаем, что подать свои проекты на конкурс «Премия HR-бренд 2017» можно до 30 октября 2017 года в 4 основные номинации:
«Регион» — проект, реализованный в одном или нескольких регионах Беларуси, исключая Минск и Минский район.
«Столица» — проект, реализованный в Минске и Минском районе.
«Республика» — проект, реализованный в нескольких регионах Беларуси, включая Минск и Минский район.
«Мир» — проект, реализованный в Беларуси и хотя бы в одной другой стране.
В конкурсной программе «Премии HR-бренд 2017» могут участвовать проекты, связанные с обучением и мотивацией сотрудников, корпоративной культурой, ротацией кадров, оптимизацией расходов, автоматизацией и другими процессами, связанными с управлением персоналом.
В рамках Премии HR-бренд также предусмотрены специальные номинации.
Номинация «Большое сердце», которая учреждена совместно с генеральным партнером Премии KFC, призвана привлечь большее внимание бизнеса и общества к проектам КСО, усилить вклад компаний в экосистему мира, создать кооперацию бизнеса и социальных технологий, изменить качество мотивации сотрудников и придать глубинный смысл общественной деятельности компании.
Номинация «Равные возможности». Введена в конкурсную программу с 2015 года совместно с Офисом по правам людей с инвалидностью. Эта награда для работодателей, занимающихся трудоустройством людей с инвалидностью и обеспечивающих им надлежащие условия труда. Участие в этой номинации для компаний бесплатное.
О своем участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2017» уже заявили следующие компании:
Конкурс, имеющий международную географию. Он успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 г.— в Украине; с 2013 г. — в странах Центральной Азии. С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь.
Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY
7 декабря 2017 года в Беларуси на торжественной церемонии будут объявлены Победители «Премии HR-бренд Беларусь 2017». Накануне Церемонии награждения пройдет кейс-конференция, в которой номинанты презентуют профессиональному сообществу результаты проектов.
Подробная информация о Премии HR-бренд на сайте www.belarus.hrbrand.ru
или по тел. +375 44 718 76 13; + 375 17 336 03 02.
новость