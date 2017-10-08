Премия HR-бренд 2017: учреждена новая номинация HR START

Отличная новость для тех, кто хочет принять участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2017», но недавно вступили в новую должность и только начал реализовывать интересный проект. Теперь у вас есть возможность подать заявку на участие в номинацию «HR START».

Данная номинации ориентировано на HR-менеджеров, которые занимают должность в компании от 1 до 18 месяцев. Как правило, в этот период HR находиться под пристальным вниманием как руководства компании, так и персонала. И именно в этот период HR проходит проверку себя и своих возможностей. Участие в конкурсе позволит получить экспертную оценку и обратную связь, чтобы действовать более решительно и добиться ярких результатов.

Название номинации выбрано неслучайно. И символизирует звездное начало пути эйчара в новой для него компании либо в новой должности у того же работодателя.

Номинация «HR START» позволит выявить и поддержать HR-ИНИЦИАТИВУ лучших белорусских работодателей.

Какие проекты принимаются в номинацию «HR START»

- проекты, реализация которых запланирована на период 2017-2018-2019 гг.;

- проекты, находящиеся на начальной стадии реализации.

Требования к проектам, которые подаются в номинацию «HR START»

- проекты, направленные на повышение эффективности и результативности HR-процессов;

- проекты, с обоснованием целесообразности инвестиций в HR-процессы;

- заполненная заявка с представленным планом и инструментами реализации.

Кто и как оценивает проекты:

Проекты оценивает международный состав Жюри, работающий и с проектами в основных номинациях

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА:

- актуальность замысла для организации/предприятия;

- планируемые оптимальные инструменты (инновационные инструменты);

- поддержка планируемых изменений со стороны целевой аудитории (топ-менеджмент, сотрудники);

- в случае начальной стадии – первичные результаты;

- ценность для HR-бренда компании.

Напоминаем, что подать свои проекты на конкурс «Премия HR-бренд 2017» можно до 30 октября 2017 года в 4 основные номинации:

«Регион» — проект, реализованный в одном или нескольких регионах Беларуси, исключая Минск и Минский район.

«Столица» — проект, реализованный в Минске и Минском районе.

«Республика» — проект, реализованный в нескольких регионах Беларуси, включая Минск и Минский район.

«Мир» — проект, реализованный в Беларуси и хотя бы в одной другой стране.

В конкурсной программе «Премии HR-бренд 2017» могут участвовать проекты, связанные с обучением и мотивацией сотрудников, корпоративной культурой, ротацией кадров, оптимизацией расходов, автоматизацией и другими процессами, связанными с управлением персоналом.

В рамках Премии HR-бренд также предусмотрены специальные номинации.

Номинация «Большое сердце», которая учреждена совместно с генеральным партнером Премии KFC, призвана привлечь большее внимание бизнеса и общества к проектам КСО, усилить вклад компаний в экосистему мира, создать кооперацию бизнеса и социальных технологий, изменить качество мотивации сотрудников и придать глубинный смысл общественной деятельности компании.

Номинация «Равные возможности». Введена в конкурсную программу с 2015 года совместно с Офисом по правам людей с инвалидностью. Эта награда для работодателей, занимающихся трудоустройством людей с инвалидностью и обеспечивающих им надлежащие условия труда. Участие в этой номинации для компаний бесплатное.

О своем участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2017» уже заявили следующие компании:

Конкурс, имеющий международную географию. Он успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 г.— в Украине; с 2013 г. — в странах Центральной Азии. С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь.

Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY

7 декабря 2017 года в Беларуси на торжественной церемонии будут объявлены Победители «Премии HR-бренд Беларусь 2017». Накануне Церемонии награждения пройдет кейс-конференция, в которой номинанты презентуют профессиональному сообществу результаты проектов.

Подробная информация о Премии HR-бренд на сайте www.belarus.hrbrand.ru

или по тел. +375 44 718 76 13; + 375 17 336 03 02.