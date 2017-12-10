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07. 12. 2017

Нардепы одобрили финансирование крымских телеканалов

Верховная Рада дала добро на финансирование крымских телеканалов. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает LIGA.net.

Так, за изменения в пункт 16 заключительных положений Бюджетного кодекса 7345 проголосовали 244 депутата. 

Финансовая поддержка негосударственных телерадиокомпаний, которые работали на территории Крыма, предусмотрена за счет бюджетной программы Расселение и обустройство депортированных крымских татар и представителей других национальностей, депортированных с территории Украины. 

В 2016 году на указанные цели было использовано из государственного бюджета 38 млн 859 тыс. гривен.

Изменениями предлагается исключить из текста цифры 2016 и оставить такое финансирование, пока действует программа поддержки переселенцев из Крыма. 

Напомним, ранее Рада увеличила зарплаты нардепов.

Источник: korrespondent.net

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