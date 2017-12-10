Для чего нужен оптимальный трейдинг на рынке Форекс?

Каждый трейдер, работая достаточно времени на Форексе, приходит к оптимальной для него системе торговли. Но что вообще такое оптимальный трейдинг? Как именно к нему прийти?

Начнем с того, что оптимальный трейдинг – это, прежде всего, модель работы на рынке Форекс. Которая включает в себя не только прибыльные, но и убыточные сделки. Важно, чтобы эта модель подходила каждому отдельно взятому трейдеру. То, что хорошо для одного, не может быть оптимальным трейдингом для другого. Несмотря на изменения рынка, выбранная модель или система должна в конечном итоге приносить постоянный доход, несмотря на изменения валютного рыка, политические или экономические катаклизмы.

Опытный трейдер хорошо понимает, что торговая стратегия не может быть только выигрышной, бывают и убыточные сделки, причем они могут случаться регулярно. Главное – это следовать плану действий, который вы для себя выработали, который подходит именно вам. Дело в том, что для некоторых инвесторов недопустимы просадки депозита в 4 процента, а другие – могут допустить просадку и в 40 процентов, но впоследствии восстанавливаются и переходят в профит.

Даже достаточно опытный синоптик, используя современные технические возможности и штат специалистов, может неправильно спрогнозировать погоду на завтра. Несмотря на это, гидрометцентр по-прежнему существует, поскольку в конечном итоге большая часть прогнозов является правильной. То же самое и с трейдингом, когда специалист использует самые разные показатели, mfi indicator, указанные в торговой стратегии, но до конца не знают, будет ли прогноз являться правильным. Но, используя разные показатели, следя за политическими и экономическими новостями, применяя специальное ПО, вы будете добиваться успеха. Оптимальный трейдинг состоит именно из этого, несмотря на то, что каждый трейдер, как уже говорилось выше, должен выбрать подходящую именно для него торговую систему.

Трейдер должен уметь определять тренд, должен своевременно войти в рынок и определить то, когда тренд сменится. Для всего этого нужно использовать самые разные инструменты. Если вы не планируете пользоваться существующими индикаторами и другими инструментами в торговле на Форексе, то лучше отдайте деньги в доверительное управление, для этого есть разные ПАММ-счета. У каждого управляющего ПАММ-счетом свой оптимальный трейдинг, поэтому выбирать ПАММ-счет тоже нужно тщательно, руководствуясь своими целями и возможностями.