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06. 12. 2017

Погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря

6 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до 0..+4°С, по юго-западу Брестской области составит +5..+6°С. Атмосферное давление днем будет расти.

7 декабря погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем во многих районах республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -2..+4°С; в юго-западных районах ночью +1..+5°С, днем +5..+7°С, передает Белгидрометцентр.

8 декабря в ночные часы по северо-восточной половине страны сохранится влияние фронтального раздела, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы атлантического происхождения. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+6°С.

 

 

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