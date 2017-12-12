"Рома", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Базель" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Очередными участниками плей-офф футбольной Лиги чемпионов 5 декабря по результатам 6-го тура стали английский "Манчестер Юнайтед", швейцарский "Базель", а также два итальянских клуба - "Рома" и "Ювентус".

Результаты вчерашних матчей: Группа А: Манчестер Юнайтед – ЦСКА 2:1 Базель – Бенфика 2:0 Группа В: Бавария – ПСЖ 3:1 Селтик – Андерлехт 0:1 Группа С: Рома – Карабах 1:0 Атлетико – Челси 1:1 Группа D: Барселона – Спортинг 2:0 Ювентус – Олимпиакос 2:0 Таким образом сейчас известны 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Бешикташ" (Турция), "Тоттенхэм" (Англия), "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Рома" (Италия), "Ювентус" (Италия). Еще четыре команды определятся 6 декабря.