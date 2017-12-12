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06. 12. 2017

"Рома", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Базель" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Очередными участниками плей-офф футбольной Лиги чемпионов 5 декабря по результатам 6-го тура стали английский "Манчестер Юнайтед", швейцарский "Базель", а также два итальянских клуба - "Рома" и "Ювентус".

Результаты вчерашних матчей:

Группа А:

Манчестер Юнайтед – ЦСКА 2:1

Базель – Бенфика 2:0

Группа В:

Бавария – ПСЖ 3:1

Селтик – Андерлехт 0:1

Группа С:

Рома – Карабах 1:0

Атлетико – Челси 1:1

Группа D:

Барселона – Спортинг 2:0

Ювентус – Олимпиакос 2:0

Таким образом сейчас известны 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Бешикташ" (Турция), "Тоттенхэм" (Англия), "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Рома" (Италия), "Ювентус" (Италия).

Еще четыре команды определятся 6 декабря.

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