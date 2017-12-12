Прогноз погоды на выходные

9 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт от циклона с центром над Скандинавией. Ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10 декабря погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, преимущественно по восточной половине республики скажется влияние активных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. Ночью на большей части, днем преимущественно по восточной половине республики осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый, днем западной четверти 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С, передает Белгидрометцентр.

11 декабря Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу дождь, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.