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09. 12. 2017

Беларусь и Россия намерены вскоре признать визы друг друга

Беларусь и Россия проведут консультации по проекту соглашения о взаимном признании виз 12 декабря в Москве. "Работа подходит к завершающей стадии. Очередной раунд консультаций состоится 12 декабря в Москве", - сообщил 8 декабря замминистра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко.

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Немногим ранее на заседании Совета министров Союзного государства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на то, что Москва и Минск в ближайшем будущем договорятся о взаимном признании виз, выдаваемых этими странами иностранцам, и урегулировать другие вопросы въезда иностранных граждан и лиц без гражданства. По его словам, это важно в том числе в контексте предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.

"Совместно с российскими коллегами мы в ближайшее время завершим работу над проектом соглашения о взаимном признании виз", - сказал в свою очередь белорусский премьер Андрей Кобяков, сообщает БелТА

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