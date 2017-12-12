В Минске вновь ошиблась кассир обменника, а ищут клиентов

В Минске разыскивают двух парней и девушку, которым кассир обменника выдала лишние деньги. Инцидент произошел 5 ноября в отделении банка по проспекту Независимости. При обмене шведских крон, евро и долларов на рубли кассир по ошибке выдала клиенту на 2700,6 рублей больше.

Девушке на вид 25-30 лет, среднего телосложения, длинные черные волосы. Была одета в серое пальто, синие джинсы, при себе имела черный рюкзак. Первому парню на вид также 25-30 лет, среднего телосложения, волосы русые. Был одет в темно-синею куртку, черные спортивные штаны, темную обувь с белой подошвой. Второму парню на вид 30-35 лет нормального телосложения, волосы русые, был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, темную обувь с белой подошвой, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Тех, кто узнал изображенных людей или располагает информацией о их местонахождении, просят обращаться в Московское РУВД Минска.