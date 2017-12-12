Калинин назвал возможную причину разрушения моста над Припятью

Заместитель премьер-министра Беларуси - председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров Анатолий Калинин взял на особый контроль ситуацию с мостом через Припять в Житковичском районе. Как сообщили в правительстве, при его общей координации минтранс организовал обследование моста специализированной мостовой лабораторией ГП "БелдорНИИ" для выработки рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации и устранении дефектов.

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Также минтрансу поручено дополнительно провести оперативное обследование аналогичных мостов.

9 декабря перед началом заседания штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине вице-премьер заявил, что причиной разрушения моста могли стать его конструкционные недостатки. По его словам, окончательный вывод о причинах случившегося должна будет сделать специальная комиссия минтранса. Затем "либо будет заменена поврежденная часть моста, либо он будет обновлен полностью", сказал Анатолий Калинин, передает БелТА.

Он отметил, что в Беларуси есть пять мостов аналогичной конструкции. Один из них в районе Бобруйска уже капитально ремонтировался. "Поэтому необходимо будет рассмотреть вопрос об усилении конструкций других подобных мостов. На восстановление моста под Бобруйском ушло около года", - подчеркнул вице-премьер.