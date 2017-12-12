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09. 12. 2017

Студентом года в Беларуси стала белорусский филолог из Гродно

Источник фото: Советская Белоруссия

В Минске прошел финал республиканского конкурса «Студент года - 2017». Главную награду выиграла Александра Радкович из Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, которая обучается на белорусской филологии. «Сама я из Слонима, но первые семь лет жизни провела в деревне Кракотка. И в детском саду, и в школе, куда ходила, за целый день можно было не услышать ни одного русского слова», – объяснила она свою любовь к родному языку.

Также победительница увлекается танцами и вокалом, осваивает азы ораторского мастерства в университетской студии разговорного жанра «Конферанс», сообщает «Советская Белоруссия».

Серебро – у Максима Патаренко из Могилевского института МВД, третье место занял Руслан Новиков, студент Витебского государственного технологического университета. Победителем в номинации «Студент года online” стал четверокурсник БНТУ Александр Дичковский.  

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