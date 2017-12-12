Гражданам Беларуси станет сложнее получить карту поляка

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о Карте поляка. Согласно новой редакции, ее не смогут получить потомки польских граждан, которые не были поляками по происхождению. «Условием получения Карты поляка будет среди прочего демонстрация польской национальности своей или предков», - отметили в Администрации президента.

Польша выдает Карту поляка с 2008 года гражданам стран бывшего СССР. Ранее условиями ее получения было: наличие в прямом восходящем родстве поляка или обладателя польского гражданства или предоставление письменной справки от польской организации, подтверждающей активное участие в деятельности в пользу польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по крайней мере последних трех лет; владение польским языком и знаниями о польской культуре и традициях на базовом уровне и прочее.

Владельцы Карты поляка могут бесплатно получать долгосрочную многократную визу для многократного пересечения границ Польши без предоставления дополнительных документов; легально работать в Польше без получения специального разрешения; заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на тех же основаниях, что и ее граждане; бесплатно посещать все государственные музеи Польши; иметь 37 % скидку на железнодорожный транспорт в Польше; в чрезвычайных ситуациях обращаться за бесплатной экстренной медицинской помощью на тех же условиях, что и польские граждане, а также пользоваться бесплатной системой образования на тех же основаниях, что и граждане Польши; в первоочередном порядке получить финансовые средства, предназначенные на поддержку поляков за границей.

Как сообщал Телеграф, граждане Беларуси получили около 100 тыс. карт поляка, половину из выданных по всему миру. Однако, несмотря на это, из Беларуси в Польшу уехало лишь около 1 тыс. человек,