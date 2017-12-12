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09. 12. 2017

Инженерные войска приступят к наведению моста через Припять

Источник фото: МЧС РБ

Белорусские инженерные войска 9 декабря приступят к наведению в Житковичском районе Гомельской области наплавного моста через реку Припять в связи с разрушением железобетонного моста на трассе Р-88. Об этом сообщили в министерстве обороны.

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Там отметили, что рекогносцировочная группа от 188 инженерной бригады провела инженерную разведку Припяти и организовала взаимодействие с Республиканским отрядом специального назначения МЧС. Стороны отработали вопросы организации работ по наведению наплавного моста, который будет дублировать железобетонный мост.

В наведении наплавного моста примут участие личный состав и техника 188 инженерной бригады и РОСН МЧС.

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