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13. 12. 2017

Лукашенко освободил учреждения физкультуры и спорта от НДС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 декабря указ №443, согласно которому прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.

Высвобождающиеся средства направят на обеспечение уставной деятельности организаций, чтобы повысить эффективность их работы, сообщили в Администрации главы государства.

Норма будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го, а затем может быть продлена.

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