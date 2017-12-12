Лукашенко освободил учреждения физкультуры и спорта от НДС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 декабря указ №443, согласно которому прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.
Высвобождающиеся средства направят на обеспечение уставной деятельности организаций, чтобы повысить эффективность их работы, сообщили в Администрации главы государства.
Норма будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го, а затем может быть продлена.