В Витебске осудили педофилов, которые два года насиловали внуков одного из них

Суд Октябрьского района Витебска приговорил к 16 годам колонии усиленного режима двух местных жителей 53 и 51 года за изнасилование троих малолетних. Мужчины более двух лет насиловали внуков одного из осужденных. Обвиняемые также должны компенсировать потерпевшим моральный вред в сумме 3200 рублей.

Мужчинам инкриминировали совершение преступлений по ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167, ч. 1 ст. 406 УК Беларуси. Вину на суде они признали частично, передает TUT.by.

Как сообщал Телеграф, более двух лет каждые выходные малолетние внуки приезжали в гости к дедушке, который вместе с другом вступал с ними, а также с приятелем на глазах у них в половую связь, снимал порно. Это продолжалось, пока о происходящем не узнали родители детей.

Также оказалось, что друг «дедушки» в начале 2000-х насиловал внучку сожительницы и соседских детей в общежитии.