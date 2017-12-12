13 декабря 2017, среда, 10:31
+2°C
Завтра 0°C
+2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
13. 12. 2017

В Витебске осудили педофилов, которые два года насиловали внуков одного из них

Суд Октябрьского района Витебска приговорил к 16 годам колонии усиленного режима двух местных жителей 53 и 51 года за изнасилование троих малолетних. Мужчины более двух лет насиловали внуков одного из осужденных. Обвиняемые также должны компенсировать потерпевшим моральный вред в сумме 3200 рублей.

Мужчинам инкриминировали совершение преступлений по ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167, ч. 1 ст. 406 УК Беларуси. Вину на суде они признали частично, передает TUT.by.

Как сообщал Телеграф, более двух лет каждые выходные малолетние внуки приезжали в гости к дедушке, который вместе с другом вступал с ними, а также с приятелем на глазах у них в половую связь, снимал порно. Это продолжалось, пока о происходящем не узнали родители детей.

Также оказалось, что друг «дедушки» в начале 2000-х насиловал внучку сожительницы и соседских детей в общежитии.

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.