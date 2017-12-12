Ермошина хочет отказаться от выступлений кандидатов в депутаты на радио

Кандидатам в местные депутаты выделят не менее трех минут для выступления на местных государственных радиостанциях, но в прямой эфир не пустят. Выступления пойдут в записи, их будут крутить на радио с 22 января по 12 февраля в 18:00, рассказали 12 декабря на заседании ЦИК представители комиссии.

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«3 минуты — достаточный промежуток времени, который позволит кандидату при грамотном подходе рассказать не только о себе, но и о том, что он планирует сделать для своего округа», — заявила завотделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галина Мкртычян, передает TUT.by.

В свою очередь глава ЦИК Лидия Ермошина подчеркнула, что выступление на радио – «по сути, единственное бесплатное», чем обладают кандидаты в депутаты. При этом, по ее словам, от предоставления эфирного времени на радио надо отказываться, поскольку это малоэффективная форма агитации.

«При отсутствии проводного радио нет никакой уверенности, что все избиратели могут услышать своего кандидата, даже в самых отдаленных местах, где оно раньше было. Тем более, сейчас кандидатам предоставляет широкие возможности для агитации никем не контролируемый интернет», — сказала она.

Что касается избирательных фондов кандидата в депутаты, которые могут состоять из собственных средств и пожертвований, то их размер ограничен. Так, из личных средств кандидата в депутаты областного и Минского городского совета депутатов в избирательный фонд может поступить лишь 690 рублей, в фонд кандидата в районные и сельские Советы —230 рублей. Физлицо может пожертвовать кандидату не более 46 рублей, юрлицо — не более 115 рублей.