Алимбекова заменит Домрачеву в сборной Беларуси на третьем этапе КМ во Франции

Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону определил состав белорусских спортсменов, которые представят страну на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, который пройдет с 14 по 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

смотрите также Домрачева поднялась на 12-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону Так, Динара Алимбекова заменит Дарью Домрачеву, которая будет участвовать в запланированных учебно-тренировочных сборах в Италии. Кроме нее, за Беларусь во Франции среди женщин выступят Надежда Скардино, Надежда Писарева и Ирина Кривко. В соревнования среди биатлонистов-мужчин заявлены Роман Елётнов, Дмитрий Абашев и Антон Смольский.