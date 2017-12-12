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13. 12. 2017

Алимбекова заменит Домрачеву в сборной Беларуси на третьем этапе КМ во Франции

Источник фото: БелТА

Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону определил состав белорусских спортсменов, которые представят страну на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, который пройдет с 14 по 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

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Так, Динара Алимбекова заменит Дарью Домрачеву, которая будет участвовать в запланированных учебно-тренировочных сборах в Италии. Кроме нее, за Беларусь во Франции среди женщин выступят Надежда Скардино, Надежда Писарева и Ирина Кривко.

В соревнования среди биатлонистов-мужчин заявлены Роман Елётнов, Дмитрий Абашев и Антон Смольский. 

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