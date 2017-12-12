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13. 12. 2017

Минчанка отдала «Богачу Алику» 26 тыс. долларов

Источник фото: ГУВД

В Московское РУВД Минска обратилась женщина с заявлением о том, что некий «Богач Алик» обманом завладел принадлежащими ей 52 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По словам женщины, в июне в интернетеона познакомилась с мужчиной под ником «Богач Алик». В переписке он предложил ей вложит деньги в прибыльный бизнес. Они встретились, обсудили нюансы сделки и оформили на ее имя шесть кредитов в различных банках на 52 тыс. рублей, который и получил новый знакомый. Сначала он исправно платил взносы по кредитам, но вскоре заявительница стали получать звонки из банков из-за задолженности по кредитам.

Тогда минчанка обратилась в милицию, где полагают, что от злоумышленника пострадали и других граждане. Потерпевших просят обращаться в Московское РУВД лично или по телефонам 8 (029) 125-86-77 или 102.

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