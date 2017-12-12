В Беларуси в 2017 году изъяли почти 700 килограммов наркотиков

В Беларуси с начала 2017 года из незаконного оборота изъято 693 килограмма наркотических средств и более 26 кг психотропных веществ. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны. Доля синтетических наркотиков на рынке не превышает трети.

Также в 2017 году было установлено почти 4 тыс. лиц, причастных к наркоторговле.

В МВД отметили, что за три года число наркопреступлений в Беларуси снизилось на 30%. Также уменьшается количество наркопотребителей, состоящих на учете у врачей-наркологов, и передозировок наркотиками (654 случая в январе-октябре 2016 года против 360 за аналогичный период 2017-го).