Сотрудница интернет-магазина из мести разместила порно на его странице в соцсети

Витебский горотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) в несанкционированным удалением содержимого со страницы одного из интернет-магазинов в соцсети.

Только у нескольких сотрудников было право администрировать группы, в которых размещались фотографии продукции, велись розыгрыши призов и переписка с покупателями. Но в ночь на 2 ноября на странице в соцсети, с которой осуществлялось администрирование групп, были удалены 2 группы, 20 альбомов с 3000 наименований товаров и их описанием. Также число друзей на странице значительно уменьшилось, а вместо удаленной информации появилось около 10 роликов предположительно порнографического содержания. Сама страница взломана не была.

Правоохранители установили адрес подозреваемого. Им оказалась 24-летняя сотрудница интернет-магазина, которая воспользовалась имевшимся у нее логином и паролем, чтоб отомстить директора, с которой у нее возник конфликт.