Евро и российский рубль подорожали в Беларуси

На торгах 14 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,11% и составил 2,3963 рубля.

Доллар подешевел на 0,5% до 2,0277 рубля. Российский рубль стал дороже на 0,21% до 3,4534 белорусских за 100 российских.