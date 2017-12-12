Евро и российский рубль подорожали в Беларуси

На торгах 14 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,11% и составил 2,3963 рубля.
Доллар подешевел на 0,5% до 2,0277 рубля.
Российский рубль стал дороже на 0,21% до 3,4534 белорусских за 100 российских.
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На торгах 14 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,11% и составил 2,3963 рубля.
Доллар подешевел на 0,5% до 2,0277 рубля.
Российский рубль стал дороже на 0,21% до 3,4534 белорусских за 100 российских.
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.