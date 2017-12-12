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14. 12. 2017

Евро и российский рубль подорожали в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 14 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,11% и составил 2,3963 рубля.

Доллар подешевел на 0,5% до 2,0277 рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,21% до 3,4534 белорусских за 100 российских.

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