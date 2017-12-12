14 декабря 2017, четверг, 13:44
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
14. 12. 2017

В Гродненской области привлекли к ответственности 50 сотрудников контрольных органов

Источник фото: РБК

Около 50 должностных лиц контрольных и надзорных органов Гродненской области в 2017 году привлекли за различные нарушения к дисциплинарной ответственности. Об этом на семинаре по вопросам организации и осуществления контроля в свете требований указа №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности" сообщил председатель Комитета госконтроля региона Анатолий Дорожко.

Он отметил, что вследствие указа с 1 января 2018 года значительно сократится количество проверок, в том числе за счет сокращения органов, которые имеют право проводить подобные мероприятия. Ряд проверок перейдет в разряд мероприятий технического и технологического характера. В 2018 году не будут проводиться и плановые проверки, передает БелТА.

Анатолий Дорожко обратил внимание, что одна из норм указа вводит административную ответственность контролеров, контрольных и надзорных органов за законность и обоснованность назначения и проведения проверок. 

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.