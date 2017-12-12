В Гродненской области привлекли к ответственности 50 сотрудников контрольных органов

Около 50 должностных лиц контрольных и надзорных органов Гродненской области в 2017 году привлекли за различные нарушения к дисциплинарной ответственности. Об этом на семинаре по вопросам организации и осуществления контроля в свете требований указа №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности" сообщил председатель Комитета госконтроля региона Анатолий Дорожко.

Он отметил, что вследствие указа с 1 января 2018 года значительно сократится количество проверок, в том числе за счет сокращения органов, которые имеют право проводить подобные мероприятия. Ряд проверок перейдет в разряд мероприятий технического и технологического характера. В 2018 году не будут проводиться и плановые проверки, передает БелТА.

Анатолий Дорожко обратил внимание, что одна из норм указа вводит административную ответственность контролеров, контрольных и надзорных органов за законность и обоснованность назначения и проведения проверок.