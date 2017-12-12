Белорусам станет проще взыскивать алименты из-за границы

Белорусские депутаты на заседании 14 декабря ратифицировали Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи. Документ был подписан белорусской стороной в марте в Гааге (Нидерланды), а был принят Гаагской конференцией по международному частному праву (Конвенция ГКМЧП), которая вступила в силу 1 августа 2013 года.

Пока в области алиментных отношений Беларусь является участницей только Конвенции ООН о взыскании алиментов за границей от 20 июня 1956 года, которой прямо не предусмотрена обязанность признавать и исполнять иностранные судебные решения, и промежуточная инстанция может согласно национальному законодательству решать, подлежит ли решение признанию и исполнению или нет, а также на свое усмотрение определять полноту представленных документов, передает БелТА.

Из-за этого "уполномоченные органы Беларуси принимают и исполняют просьбы о взыскании алиментов от иностранных граждан, а в отношении белорусских граждан иностранные государства таких действий не совершают", сказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Павел Жданович.



Теперь же значительно расширяется сфера взаимодействия центральных органов для разрешения вопросов, затрудняющих процедуру взыскания алиментов. Так, конвенция ГКМЧП детально регулирует вопросы предоставления правовой помощи, оказания содействия в розыске должника, в получении информации о финансовом положении должника или кредитора. При этом в ней предусматривается наличие стандартных для всех договаривающихся государств форм и обмен информацией о национальном законодательстве, приведены единые языковые требования к подаваемым просьбам. Для эффективного исполнения Конвенции предстоит внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс.

Все это позволит Беларуси уже в 2018 году применять новые механизмы для взыскания алиментов в ряде зарубежных стран. На сегодня действие Конвенции распространяется на 38 стран: 27 стран ЕС, Албанию, Боснию и Герцеговину, Норвегию, Бразилию, США, Турцию, Украину и Черногорию.

Как отметил министр юстиции Олег Слижевский, применение и вступление в силу Конвенции сыграет для Беларуси значительную роль в плане защиты прав и законных интересов детей, в отношении которых их родители, проживающие в других государствах, обязаны уплачивать средства на содержание. "Необходимо будет подать четкий и понятный список документов по форме, которая определена. Этот исчерпывающий перечень документов подается в министерство юстиции, а дальше минюст уже предъявляет его для признания на территории другого государства", - сказал он.

Таким образом, по его словам, процедура взыскания алиментов на территории стран, присоединившихся к Конвенции ГКМЧП, станет не просто возможной, но и простой, доступной, оперативной и более дешевой.

Министр также отметил, что в СНГ проблем по взысканию алиментов не возникает, так в рамках организации "действует своя конвенция", а с Россией вообще не требуется процедура признания судебных решений о взыскании алиментов.