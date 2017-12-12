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14. 12. 2017

Жителя Гомеля за участие в войне на стороне ЛНР осудили на два года

Источник фото: Global Look Press

Гомельский областной суд вынес решение по делу 29-летнего уроженца Гомеля, который состоял в рядах казачьего полка на территории самопровозглашенной «Луганской народной республики» на территории Украины. За участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, без уполномочия белорусского государства, при отсутствии признаков преступления, он приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Гомельчанин в конце лета 2015 года выехал через приграничный пункт из России в Украину, где на территории, подконтрольной ЛНР, вступил рядовым в казачий полк. Ему также выдали служебное удостоверение, боевое оружие, форменное обмундирование и продукты питания. Почти год в составе вооруженного формирования белорус участвовал в военных учениях, обучающих стрельбах, выполнял хозяйственно-бытовые, собирал сведения для казачества и делал различные информационные ролики, участвовал в создании базы данных военнослужащих двух других частей вооруженных сил ЛНР, выполнял различные поручения, передает «Гомельская праўда».

На суде обвиняемый заявлял, что, состоя в казачьем полку, не являлся военнослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участвовал в военных действиях. По его словам, он вступил в одно из российских общественных объединений, принял присягу на верность, после чего был отправлен с гуманитарной миссией на подконтрольную ЛНР территорию Украины, где пробыл до января 2017 года, периодически выезжал в Ростовскую область, а затем вернулся в Гомель. 

По его словам, казаки полка участвовали в боевых действиях на стороне ЛНР, но сам казачий полк как военное подразделение в боевых действиях не участвовал. Мужчина подтвердил, что носил форменное обмундирование казака и служебное удостоверение, выданное ему в Ростовской области для беспрепятственного проезда на территории ЛНР, но наличие в удостоверении указания на принадлежность к подразделению иного военного гарнизона и наличие огнестрельного оружия пояснить не смог.  

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