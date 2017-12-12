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14. 12. 2017

В Жодино мужчина из мести застрелил в магазине знакомого

В помещении одного из магазинов по улице 50 лет Октября в Жодино 63-летний местный житель утром 14 декабря умышленно с близкого расстояния застрелил из охотничьего обреза своего 40-летнего знакомого. От полученного огнестрельного ранения последний скончался на месте происшествия, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Затем пенсионер подошел к наряду Жодинского отдела департамента охраны и признался в содеянном. У мужчины находился обрез охотничьего ружья, который незамедлительно был изъят, а сам мужчина задержан.

Как сообщает ex-press.by, убитый – хозяин магазина сантехники, в котором и произошло убийство. Несколько лет назад его родной брат погиб в автокатастрофе, его жена получила множественные ранения, осталась инвалидом с маленьким ребенком на руках. Несмотря на это родственник мужа, в том числе и убитый, отсудили у нее бизнес и квартиру. Женщина является дочерью стрелявшего пенсионера.

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