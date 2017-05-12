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05. 12. 2017

Миротворцы ООН на Донбассе: в МИД Люксембурга назвали необходимое условие

Миротворческая миссия ООН на Донбассе может появиться, но при условии, что ее цель будет одной для всех, а именно: прекратить боевые действия, отвести военную технику и восстановить контроль на границе, заявил в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн, передает Сегодня.

Ассельборн сказал об этом перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС, на которой будет присутствовать госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Думаю, договоренность о "голубых касках" на Донбассе возможна, если все стороны будут разделять одну цель размещения этих миротворцев. А именно: прекратить бои, отвести тяжелые и другие вооружения и контролировать, что происходит на российско-украинской границе, чтобы не допускать нового поступления вооружений. Учитывая это, считаю эту миротворческую миссию очень положительной идеей", – заявил Жан Ассельборн.

Люксембургский министр также отметил, что реальность миссии миротворцев ООН на востоке Украины зависит от того, как смогут договориться по ней в Совете безопасности ООН, где Россия является полноценным членом.

В то же время, со стороны ЕС, по мнению Жана Ассельборна, должна быть предоставлена полная поддержка усилиям спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

Ранее в США заявили, что рассматривают идею о миротворцах на Донбассе. Как сообщалось, у Суркова рассказали подробности переговоров с Волкером о формате миссии ООН.

Источник: korrespondent.net

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