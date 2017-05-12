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05. 12. 2017

Луценко призвал главу фракции Самопомич встать на колени и сложить мандат

Генпрокурор Юрий Луценко призвал председателя парламентской фракции Самопомич Олега Березюка сложить депутатские полномочия. Об этом он заявил во вторник с трибуны Верховной Рады, передает Украинская правда.

По его словам, у Генпрокуратуры есть доказательства, что активистов Самопомочи подвозили к квартире Саакашвили, чтобы помешать правоохранителям забрать политика на допрос.

"Думаю, что вам лучше сегодня было бы выйти в центр Львова, встать на колени, поцеловать национальный флаг и сдать мандат как признание политического позора вашей силы, действующей за деньги Москвы", - обратился он к Березюку.

"Знаю, что мужества у вас никогда не хватит, поэтому встретимся у следователя и в суде", - добавил глава ГПУ.

Ранее Луценко заявил, что у Саакашвили есть сутки, чтобы сдаться. Напомним, Саакашвили задержали во вторник, 5 декабря, по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

Источник: korrespondent.net

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