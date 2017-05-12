В городе Счастье (Луганская область) в полуразрушенном гараже сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили тайник с миной, гранатами и другими боеприпасами. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook во вторник, 5 декабря.

"В подвале полуразобранного гаража по ул. Донецкой г. Счастье, под грудой мусора в мешке правоохранители обнаружили "закладку" с боеприпасами. Из тайника изъято: минометная мина калибра 82 мм, выстрел РПГ-7С, выстрел ОГ-9, девять гранат, три запала УЗРГМ и около 600 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Счастье нашли тайники с боеприпасами

Ранее полиция забрала у жителя Донецкой области две гранаты и 400 патронов.

Источник: korrespondent.net