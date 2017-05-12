Премьер Ливана передумал уходить в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири отозвал свое заявление об уходе в отставку. "Правительство благодарит своего председателя за отказ от ухода в отставку", - прочитал сам Харири во вторник, 5 декабря, специальное заявление после окончания заседания кабинета министров. Партнеры по коалиции согласились с требованием премьера воздержаться от участия Ливана в региональных конфликтах, пишет агентство dpa.

Сообщив о своей отставке 4 ноября, политик заявил, что опасается за свою жизнь.

"Мы живем сейчас при таких обстоятельствах, которые похожи на те, что предшествовали убийству Рафика Харири", - отметил он, вспомнив о своем отце, главе ливанского правительства, погибшем в результате теракта шиитской группировки "Хезболлах" в феврале 2005 года.

Саад Харири возложил ответственность за попытки контролировать государства ближневосточного региона на Иран и "его правую руку" - военизированное ливанское формирование.

Президент Ливана Мишель Аун сразу объявил, что не примет отставку премьера Саада Харири, пока тот не вернется в страну. Это произошло 22 ноября. Сразу после приземления в Бейруте Харири направился на могилу своего отца, а позже сообщил, что отложил свое решение об уходе в отставку по просьбе президента.

Напомним, после того, как Харири заявил о своей отставке, Саудовская Аравия призвала сограждан "ввиду сложившейся обстановки" немедленно покинуть Ливан.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net