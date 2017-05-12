В Минске согласовали дату разведения сил у Станицы Луганской

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил в районе Станицы Луганской 10 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook вечером во вторник, 5 декабря.

"Ситуация с безопасностью остается нестабильной, СММ ОБСЕ продолжает констатировать увеличение количества обстрелов. Последний обстрел в районе Cтаницы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО в течение семи дней, 10 декабря запланировано проведение разведения сил и средств на этом участке", – написала Олифер.

По ее словам, также была достигнута договоренность о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской. Работы запланированы на 9-10 декабря с привлечением миссии ОБСЕ. Работа пункта пропуска на этот период будет временно приостановлена.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что мост на единственном контрольно-пропускном пункте в Луганской области – в Станице – находится в ужасном состоянии.

Источник: korrespondent.net