В Испании изъяли партию кокаина на $250 млн

В Испании правоохранители изъяли почти шесть тонн кокаина в андалусском городе Альхесирас. Об этом сообщил вTwitter министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зоидо.

Почти шесть тонн кокаина было изъято в Альхесирасе. Рыночная стоимость наркотика составляет 210 млн евро (250 млн долларов), – сообщил Зоидо.

Как пишет Rеuters, кокаин перевозился в контейнерах с бананами из Колумбии. Груз был упакован в брикеты по одному килограмму и уже снабжен пометками – в зависимости от пункта назначения, где должен был оказаться в итоге.

Уже арестованы три человека, в том числе глава транспортной компании, чьи контейнеры использовались при перевозке. Правоохранители ведут два расследования по данному делу.

Отмечается, что это крупнейшая партия наркотиков, изъятая в Испании за 18 лет.

Los 5.883 kilos de cocaína intervenidos en Algeciras por la @guardiacivil y @aduanassva alcanzarían un valor en el mercado de 210 millones de euros. pic.twitter.com/xtWo7Bg7Lk — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 5 декабря 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net , в ноябре в Испании была задержана партия кокаина весом 1,2 тонны. Силовики арестовали пять человек, среди которых оказались трое граждан Великобритании.

Напомним, ранее в Колумбии изъяли рекордную партию кокаина весом 12 тонн. Стоимость наркотического вещества могла достигать $360 млн.

Источник: korrespondent.net