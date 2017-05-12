Генпрокуратура предлагает объявить Саакашвили в розыск

Генеральная прокуратура передала главе Национальной полиции Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил у себя в Facebook.

"Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергея Князева Постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ", - написал он.

Напомним, Саакашвили задержали во вторник, 5 декабря, по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

Однако активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

Источник: korrespondent.net