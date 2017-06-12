Бомбардировщики США пролетят над Корейским полуостровом

Американские стратегические бомбардировщики B-1B совершат полеты над Корейским полуостровом в рамках масштабных совместных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что бомбардировщики США намерены осуществить учебные бомбардировки вместе с самолетами Южной Кореи.

Сколько B-1B будут задействованы в учениях, не сообщается.



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Напомним, 4 декабря США и Южная Корея начали самые крупные учения над Корейским полуостровом.

Источник: korrespondent.net