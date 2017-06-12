Трамп признает Иерусалим столицей Израиля – СМИ

Президент США Дональд Трамп официально объявит, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", – сообщил он.

Представитель администрации заявил, что "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности".

"Это объявление (о признании Иерусалима столицей Израиля – ред.) не меняет политики США в вопросе границ", – сказал чиновник.

Представитель Белого дома также сообщил, что Трамп распорядится, чтобы Госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Ожидается, что Трамп сделает заявление об Иерусалиме 6 декабря в 20.00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля. При этом переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим пока не планируется.



Перенос столицы Израиля: Эрдоган выдвинул ультиматум Трампу

О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году. На международном уровне Иерусалим не признается израильской столицей, поскольку статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима столицей будущего независимого палестинского государства.

Источник: korrespondent.net