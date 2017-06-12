Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2017, среда, 08:36
+3°C
Завтра +1°C
+3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,4
06. 12. 2017

Трамп признает Иерусалим столицей Израиля – СМИ

 
Президент США Дональд Трамп официально объявит, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
 
"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", – сообщил он.
 
Представитель администрации заявил, что "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности".
 
"Это объявление (о признании Иерусалима столицей Израиля – ред.) не меняет политики США в вопросе границ", – сказал чиновник.
 
Представитель Белого дома также сообщил, что Трамп распорядится, чтобы Госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
 
Ожидается, что Трамп сделает заявление об Иерусалиме 6 декабря в 20.00 по Киеву.
 
Ранее сообщалось, что Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля. При этом переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим пока не планируется.

Перенос столицы Израиля: Эрдоган выдвинул ультиматум Трампу
 
О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году. На международном уровне Иерусалим не признается израильской столицей, поскольку статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима столицей будущего независимого палестинского государства.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Фотограф на пляже.

- Слышь, это... С обезьянкой сколько стоит?

- Сфотографироваться?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.