Стало известно, сколько США потратили на "российское дело"

Расходы команды американского спецпрокурора Роберта Мюллера составили 3,2 миллиона долларов. Эта сумма была потрачена с середины мая, когда началось расследование возможного вмешательства России в президентские выборы США, по 30 сентября, сообщает Reuters.

Средства пошли на оплату работы 17 адвокатов, агентов Федерального бюро расследований и технических сотрудников.

Напомним, в конце октября Мюллер представил первые итоги своего расследования. Обвиняемыми по делу стали бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс. Им инкриминируется 12 преступных эпизодов, среди которых – сговор против США, отмывание денег и неуплата налогов.



В России почти сотня "троллей" занималась американскими выборами - СМИ

6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

В США полагают, что российские хакеры похитили электронные письма демократов и опубликовали их в интернете, а также пытались проникнуть в систему подсчета голосов. Россия все подобные обвинения отрицает.

Источник: korrespondent.net