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06. 12. 2017

Количество взрывов на Донбассе резко увеличилось – ОБСЕ

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО с начала декабря, говорится в отчете миссии.
 
"В период с вечера 1 к вечеру 2 декабря в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав одновременно резкий рост количества взрывов – более 1000 против более 170 соответственно", – сообщили в ОБСЕ.
 
3 декабря, осуществляя наблюдение в подконтрольном ДНР пгт Александровка, члены патруля миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения.
 
"В Луганской области в период с вечера 1 к вечеру 2 декабря миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 210 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (25 взрывов)", – отметили наблюдатели.
 
В период с вечера 2 к вечеру 3 декабря миссия констатировала дальнейший рост количества нарушений режима прекращения огня (в том числе примерно 340 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками.

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 380 взрывов за сутки
 
Напомним, ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели фиксируют ухудшение ситуации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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