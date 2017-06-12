Количество взрывов на Донбассе резко увеличилось – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО с начала декабря, говорится в отчете миссии.

"В период с вечера 1 к вечеру 2 декабря в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав одновременно резкий рост количества взрывов – более 1000 против более 170 соответственно", – сообщили в ОБСЕ.

3 декабря, осуществляя наблюдение в подконтрольном ДНР пгт Александровка, члены патруля миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения.

"В Луганской области в период с вечера 1 к вечеру 2 декабря миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 210 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (25 взрывов)", – отметили наблюдатели.





ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 380 взрывов за сутки В период с вечера 2 к вечеру 3 декабря миссия констатировала дальнейший рост количества нарушений режима прекращения огня (в том числе примерно 340 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками.

Напомним, ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели фиксируют ухудшение ситуации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net