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06. 12. 2017

Сутки в АТО: 24 обстрела со стороны сепаратистов

Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой. За сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня, в результате которых никто не пострадал. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается, с наступлением темного времени суток нарушать режим прекращения огня захватчики не прекратили, однако, по сравнению с последними днями, несколько уменьшили интенсивность обстрелов.

На Луганском направлении сепаратисты из минометов различных калибров вели огонь по оборонным укреплениям наших защитников у Луганского Зайцев и Новолуганское. С гранатометов и стрелкового оружия противник беспокоил защитников Крымского и Новотошковское.

На Донецком направлении враг несколько раз с минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия - подступы к Старогнатовка. В пригороде Авдеевки российские наемники нарушали перемирие с минометов и гранатометов, а в районе Богдановка враг применил вооружения БМП и гранатометы.

Напомним, незаконные вооруженные формирования в понедельник, 4 декабря, 21 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения. 

Источник: korrespondent.net

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