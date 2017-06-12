Итоги 05.12: Побег Саакашвили и РФ без Олимпиады

Украина немного уменьшила свой госдолг

Совокупный государственный долг Украины в течение октября 2017 года уменьшился на 0,98%, или на $752 млн до $76,29 млрд.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября составлял $76,29 млрд против $77,04 млрд по состоянию на 30 сентября, или 2,047 трлн гривен против 2,043 трлн гривен. В то же время, с начала года общий долг увеличился на 7,5% или на на $5,32 млрд.

ЕС состовил "черный список" из стран-налоговых гаваней

Евросоюз утвердил список так называемых "налоговых гаваней" в который попали 17 стран. Соответствующее решение приняли министры финансов стран ЕС.

В "черный список" вошли следующие страны и территории: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде-2018

Сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх-2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Как отмечается на сайте Международного Олимпийского комитета, российские спортсмены, не фигурировавшие в допинговом скандале, могут быть допущены до Игр и выступить под нейтральным флагом.

Саакашвили сбежал от СБУ

Утром 5 декабря силовики пришли с обыском на квартиру к Михаилу Саакашвили. Политик убежал на крышу, однако его оттуда сняли и задержали. Позже сторонники Саакашвили освободили его из машины СБУ, после чего политик отправился к Верховной Раде.

В СБУ заявляли, что Саакашвили подозревается в содействии участникам преступной организации и содействии преступной деятельности (ч. 1 ст. 256 УК Украины). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Задержание Саакашвили в Киеве: онлайн-хроника

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии получил подозрение.

ГПУ передала председателю Нацполиции постановление об объявлении в розыск Саакашвили.

Россия признала иностранными агентамиряд СМИ

Минюст России принял решение объявить иностранными агентами девять Средств массовой информации.

Иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, признаны: Голос Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, Фактограф, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии.

В Гааге опубликовали результаты расследования по Украине

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда опубликовала свой ежегодный доклад по результатам предварительного расследования событий в Украине времен Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на востоке.

Доклад содержит результаты расследования за период с 1 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года.В документе говорится о международном военном конфликте с участием РФ.

Евросоюз раскритиковал ГПУ за давление на НАБУ

Европейский Союз призвал украинские власти активизировать свои усилия по обеспечению независимости и эффективности антикоррупционных органов.

В заявлении спикера ЕС относительно последних антикоррупционных событий в Украине говорится, что публичное раскрытие расследования коррупции ГПУ значительно ослабляет способность НАБУ эффективно проводить расследования и подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией.

Источник: korrespondent.net