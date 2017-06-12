Под Радой произошли столкновения

Сегодня утром, 6 декабря, правоохранители совершили попытку обнаружить и задержать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в лагере возле Верховной Рады, произошли столкновения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечается, к лагерю возле Верховной Рады в среду около 6.00 подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков правоохранителей колонной зашло на территорию лагеря где пытались найти Саакашвили.
Из палаток начали выходить проснувшиеся люди. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.
После непродолжительного пребывания в лагере правоохранители отступили, погрузились в автобусы и отъехали от лагеря.
В лагере заявляют о пострадавших в ходе столкновений.
Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.
Напомним, Саакашвили задержали во вторник, 5 декабря, по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.
Однако активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.
Полиция объявила в розыск Саакашвили.
Источник: korrespondent.net