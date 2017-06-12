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06. 12. 2017

Столтенберг: НАТО возобновляет военные контакты с Россией

НАТО возобновляет военные контакты с Россией по военным каналам. Об этом в среду, 6 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНИАН.

"После долгого перерыва в использовании контактов по военной линии эти каналы были использованы главой военного комитета (Петр Павел) и главнокомандующим войсками НАТО в Европе (Куртис Скапарротти). Они оба смотрят, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали и были на местах", – сказал он.

Генсек отметил, что инициатива по возобновлению контактов по военной линии была выдвинута во время заседания Совета Россия-НАТО, и она должно привести "к конкретному процессу, в ходе которого мы можем договориться о мерах по усилению безопасности в воздухе над Балтийским морем".

Также Столтенберг отметил, что важно, чтобы стороны информировали друг друга об учениях, потому что это "помогает прозрачности, предсказуемости, потому что, когда больше военной деятельности, риски увеличиваются, и важно предотвратить несчастные случаи".

При этом Столтенберг напомнил, что уже состоялась встреча обоих военных с российским начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина должна сама решить, нужен ли ей референдум о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Источник: korrespondent.net

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