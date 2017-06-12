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06. 12. 2017

Украинцы стали реже посещать Крым – ГПСУ

Украинские пограничники фиксируют постепенное снижение пассажиро-транспортного потока через административную границу с Крымом. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, 5 декабря на КПП Чонгар было оформлено наименьшее количество граждан, которые пересекли "границу" с полуостровом в нынешнем году. В частности, в обоих направлениях проследовало 1,4 тыс. граждан.

Всего за 11 месяцев административную границу в обе стороны пересекли на 162 тыс. граждан (7%) меньше, чем в 2016 году.

"Значительно сократился и транспортный поток. В этом году военнослужащие в контрольных пунктах Чонгар, Чаплинка и Каланчак оформили на 101 572 машины меньше (20%) по сравнению с прошлогодними показателями", – сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что лишь 12% крымчан посещают материковую Украину.

Источник: korrespondent.net

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