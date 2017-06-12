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06. 12. 2017

Госдеп: В НАБУ внедрены американские сотрудники

Сотрудники правоохранительных органов США были внедрены в ряды Национального антикоррупционное бюро Украины. Об этом в среду, 6 декабря, заявили в Государственном департаменте США.

В ведомстве отметили, что США помогли Украине в розыске и возврате более трех миллиардов долларов.

"Иностранная помощь США способствовала изъятию в Украине примерно 1,3 миллиардов долларов наличными, при этом было обнаружено более 3,24 миллиардов долларов украденных государственных средств", - говорится в заявлении.

Также в Госдепе отметили, что с помощью США в Украине было открыто более 300 уголовных дел, связанных с коррупционными действиями чиновников.

Напомним, 29 ноября правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

В свою очередь, в НАБУ обнародовали фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по внедрению детектива под прикрытием в организованную преступную группировку, действовавшую в Государственной миграционной службе Украины.

Позже президент Петр Порошенко прокомментировал конфликт между правоохранительными органами.

Источник: korrespondent.net

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