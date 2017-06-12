ДТП с Дыминским: назначена повторная экспертиза

Печерский райсуд Киева назначил повторную экспертизу биологических материалов по делу о ДТП с участием автомобиля президента футбольного клуба Карпаты Петра Дыминского, в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в решении суда от 23 ноября, передают в среду, 6 декабря, Украинские Новости.

О повторной экспертизе ходатайствовали адвокаты подозреваемого по этому делу охранника Дыминского Андрея Борща. Они объяснили ее тем, что руководители министерства внутренних дел публично объявили результаты биологической экспертизы, по которым за рулем автомобиля была не Борщ, а Дыминский.

В то же время следствие не предоставило защите соответствующих документальных подтверждений. Суд поддержал ходатайство защиты.

"Существует вероятность, что привлеченные органом досудебного расследования эксперты являются предвзятыми (выводы экспертов Государственного научно-исследовательского экспертного центра, подчиненного МВД Украины, были предоставлены после озвучивания их результатов руководящими должностными лицами МВД Украины)", – решил судья.

В связи с этим, судья назначил комиссионную судебную молекулярно-генетическую экспертизу, проведение которой поручено экспертам коммунального учреждения Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Экспертиза должна выявить, кому принадлежат биологические образцы, найденные на руле автомобиля Mercedes-Benz S65, и возможно ли искусственное нанесение их на поверхности и в салоне автомобиля.

Результаты экспертизы следствие обязано предоставить стороне защиты. Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней женщины, которая совершала поворот по правилам дорожного движения. Наталья Трила погибла на месте.

Виновником аварии назвал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в авто охраны бизнесмена.

При этом брат погибшей утверждает, что именно Дыминский был за рулем Mercedes в момент аварии, а Борщ просто взял вину на себя.

Источник: korrespondent.net