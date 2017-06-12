В РФ самолет с латвийским министром попал в аварию

В России самолет с министром транспорта Латвии Улдисом Аугулисом на борту выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РБК.

Инцидент с самолетом AirBaltiс, прилетевшем из Риги, произошел около 17:00 по киевскому времени. После этого в Шереметьево закрыли одну из ВПП.

В результате аварии никто не пострадал, все пассажиры высажены из самолета и доставлены в терминал аэропорта. Самолет не получил видимых повреждений, уточнили в AirBaltic.

"На борту самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Шереметьево, находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис", – говорится в сообщении.

Причиной произошедшего стали сильный ветер и скользкая рулежная дорожка в аэропорту, заявила авиакомпания. Также сообщается, что отправку и прием рейсов осложняет снегопад.

Комментируя ситуацию, глава министерства транспорта РФ Максим Соколов отметил, что не может сказать, что ситуация штатная, "но рабочая".

Напомним, ранее в небе над английским графством Бакингемшир в пригороде города Эйлсбери легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом.

Источник: korrespondent.net