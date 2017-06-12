ЕК подаст в суд на Венгрию, Польшу и Чехию из-за отказа от беженцев

Еврокомиссия готовит решение о иск на Венгрию, Польшу и Чехию в Европейский суд за неисполнение решения 2015 года о переселении беженцев из Греции и Италии по квоте ЕС. Об этом в среду, 6 декабря, передает EUobserver.

Ожидается, что Еврокомиссия примет решение в четверг, 7 декабря. Эти три страны вообще не принимали беженцев по квотам ЕС и отказываются делать это.

Так, квоты должны облегчить положение Италии и Греции, которые в связи со своим географическим расположением берут большую часть мигрантов из Сирии и других стран, где происходят вооруженные конфликты. В свою очередь Европейский суд имеет право наложить штрафы на правительства стран-членов ЕС, которые не соблюдают законов союза.

Напомним, ранее Евросоюз угрожал судебными разбирательствами и штрафами Польше, Венгрии и Чехии, если они откажутся принимать у себя беженцев из Италии и Греции в рамках программы ЕС о расселении мигрантов.

Источник: korrespondent.net