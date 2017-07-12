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07. 12. 2017

Россия: Коалиция США не отличилась успехом в Сирии

Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, передает РИА Новости.

Он сообщил, что в 2017 году коалиция освободила только Ракку, при этом уничтожив 90% города.

Также Герасимов подтвердил, что в провинции Дейр-эз-Зор российские войска разгромили остатки боевиков и Сирия полностью освобождена от ИГ. 

Глава Генштаба России уточнил, что все боевые действия против боевиков планировались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке правительственных сил. Также, по его словам, большой вклад в разгром ИГ внесли курдские отряды самообороны.

Герасимов отметил готовность Минобороны РФ помочь США в борьбе с террористами на западе Ирака. 

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии полностью разгромлены силы "Исламского государства".

Как сообщал Корреспондент.net, в Пентагоне считают, что освобождение от боевиков ИГ большей части территорий в Ираке и Сирии является заслугой коалиции, а не России.

Источник: korrespondent.net

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