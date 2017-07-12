Аббас: Иерусалим − вечная столица Палестины

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе, передает РИА Новости.

Напомним, 6 декабря Трамп поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Решение Трампа противоречит международным резолюциям и подрывает усилия по достижению мира в регионе, а также представляет собой заявление об отказе США от спонсорства в мирном процессе", − отметил Аббас.

Он добавил, что "решение Трампа не изменит реальности Аль-Кудс (арабское название части Иерусалима, на которую претендуют палестинцы) − этот арабский, мусульманский и христианский город является вечной столицей Палестины".

Аббас считает, что решение США "играет на руку экстремистам, которые хотят придать конфликту религиозный характер, против чего мы всегда предостерегали".

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что вопрос о статусе Иерусалима должен быть решен в рамках двусторонних переговоров.

Источник: korrespondent.net