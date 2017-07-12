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07. 12. 2017

Совбез ООН экстренно соберется из-за решения Трампа по Иерусалиму

Более половины стран-членов Совета Безопасности ООН запросили проведение экстренной встречи после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает Интерфакс.

"В свете сделанного сегодня (6 декабря − ред.) заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом Генерального секретаря", − говорится в совместном заявлении дипмиссий восьми стран.

По данным западных СМИ,  члены Совбеза ООН могут собраться в пятницу, 8 декабря.

Напомним, Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива.

Генсек ООН: Иерусалим должен быть столицей двух государств

Источник: korrespondent.net

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