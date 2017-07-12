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07. 12. 2017

Тиллерсон: Диалог Россия-НАТО пока невозможен

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страны НАТО сейчас не видят возможности для нормализации диалога с Россией, передает РИА Новости.

"Мы долго обсуждали в ходе этой встречи − в частности, вчера за ужином − то, каким должно быть взаимодействие с Россией. Есть консенсус среди всех членов НАТО, что сегодня нормализации диалога с Россией не происходит", − сообщил Тиллерсон журналистам в Брюсселе.

Он указал, что периодически проходят встречи Совета Россия − НАТО, однако возвращаться к регулярным заседаниям альянс не намерен.

Глава Госдепа подчеркнул, что условием возобновления диалога с Москвой является разрешение ситуации в Украине и прекращение Россией гибридной войны. 

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что альянс возобновляет военные контакты с Россией по военным каналам.

Источник: korrespondent.net

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