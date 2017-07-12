Сутки в АТО: Сепаратисты 27 раз открывали огонь

За сутки в зоне АТО зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. В результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров и танки, которые давно должны быть отведенными от линии соприкосновения установленные расстояния. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек.

На Луганском направлении захватчики активизировались в темное время суток. Если днем ​​был зафиксирован единственный обстрел наших позиций из 120-мм минометов в районе Новолуганское, то вечером враг неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским оборонных укреплениях у Луганского. Из гранатометов противник обстрелял защитников Майского и Новоалександровки, а из легкого пехотного вооружения - защитников Лобачева и Станицы Луганской.

На Донецком направлении по светлой время суток горячее было на Приазовье. Здесь оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю, в частности Водяное и Старогнатовка. По защитника Широкино, кроме того, стрелял танк. С гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям в районе Гнутово.

Вечером эпицентр противостояния от Азовского моря сместился в пригород Авдеевки. Защитников этого прифронтового города агрессор неоднократно обстреливал из всего имеющегося арсенала пехотного вооружения и минометов.

В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника.

Напомним, днем ранее на Донбассе зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня, в результате которых никто не пострадал.

Источник: korrespondent.net